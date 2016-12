Ils s’ajoutent aux forfaits de Roman Ferber et de Mickaël Tirpan…



Mircea Rednic a enregistré deux forfaits de dernière minute pour le déplacement à Bruges. Vagner et Markovic, touché au dos, ne seront pas dans le groupe pour le déplacement au FC Bruges. Ferber et Tirpan complètent l’infirmerie depuis plusieurs semaines déjà.

Le Roumain devra encore innover pour ce match face au leader de la compétition. « Mais je garderai la même défense puisqu’elle a su garder le zéro derrière face à Westerlo », souligne Mircea Rednic. Peyre, Simic, Gulan et Vojvoda sont donc assurés de débuter la partie.





Le noyau : Hubert, Manea, Olinga, Trézeguet, Mohamed, Viola, Neves , Selak, Diedhiou, Delac, Stojanovic, Gulan, Nkaka, Vojvoda, Huyghebaert, Peyre, Defourny, Simic, Mulic.