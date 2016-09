Markovic, fort comme un taureau

Mouscron

Filip Markovic a mis du temps à s’adapter à la Belgique. La saison dernière, il restait souvent avec ses potes serbes comme Aksentijevic et Scepovic.

"Il y avait trop de Serbes", avouait-il en début de saison. Mais depuis, ses acolytes ont quitté Mouscron et la Belgique. Même s’il reste Gulan et que d’autres Serbes ont débarqué, Filip Markovic a compris qu’il devait s’acclimater à la Belgique et à son football pour pouvoir s’épanouir pleinement dans notre championnat.

Désormais, il est plus communicatif. Avec ses coéquipiers, avec les médias. Certes, il ne parle toujours pas le français, mais il comprend quelques mots. Dont un nouveau depuis quinze jours : taureau. Et ce n’est pas pour rien que ce mot est entré dans son vocabulaire. Il est, depuis la dernière journée, le tout nouveau meilleur buteur de notre championnat avec quatre réalisations.

C’est la seconde fois qu’un Mouscronnois reçoit un tel honneur. Avant lui, Abdoulaye Diaby avait pu enfiler le maillot hurlu floqué du Taureau d’Or.

Mais la question que tout le monde se pose est de savoir s’il peut le garder. Dans la forme qu’il a depuis le début de la saison et sa réussite, nous serions tentés de dire que oui.

"Filip Markovic peut être la révélation de notre saison", avançait David Hubert, le capitaine du REM, en prélude du championnat. "On le voit à l’entraînement nous sortir des gestes incroyables. S’il parvient à le faire en match, il pourrait vraiment faire mal aux équipes adverses."

Et c’est ce qu’il se passe pour le moment. Face à Anderlecht, il a sorti le plus beau but de sa carrière. Sa reprise sera probablement dans les dix plus beaux buts de la saison. Le dernier de ces quatre buts est loin d’être vilain également. Filip Markovic, en confiance, tente sa chance dans n’importe quelle position et cela lui sourit pour le moment.

Ses autres buts sont également dignes d’un buteur. À Ostende, il provoque la mésentente entre Siani et Proto qui lui a permis d’ouvrir le score. Face à Saint-Trond, c’est de la tête qu’il a marqué.

Avec quatre buts en cinq matches, on en oublierait même que Filip Markovic n’est pas aligné à la pointe de l’attaque mouscronnoise mais sur un flanc.

Filip Markovic avouait en début de saison qu’il se sentait particulièrement bien car, physiquement, il avait pu réaliser une saison complète. Dans sa tête aussi, le Serbe est à 100 %.

"Mes coéquipiers m’aident beaucoup. J’entends les Brate (NdlR : frère en Serbe), cela me fait énormément plaisir."

Et puis, sa relation avec Glen De Boeck est au beau fixe alors qu’elle n’avait pas toujours été bonne lors du dernier exercice.