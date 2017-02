L'international lituanien ressent une gêne à l'arrière de la cuisse.

Mircea Rednic a vu des joueurs concentrés lors de la préparation du match face à Waasland-Beveren. "Tout le monde parle de quatre finales mais pour moi, il n'y a qu'une finale, c'est samedi", souligne le Roumain. "Nous devons absolument gagner."

Pour cela, le coach espère pouvoir compter sur un groupe quasi au complet. Actuellement, seul Nikola Gulan (cheville) est forfait. "On verra pour Matulevicius. Il se plaint d'un souci derrière la cuisse. On l'a préservé et on espère qu'il sera apte pour ce samedi. Jérémy Huyghebaert a eu quelques problèmes au mollet en début de semaine mais il sera bien présent."





Le noyau : Hubert, Manea, Markovic, Trezeguet, Mohamed, Miya, Selak, Diedhiou, Delac, Stojanovic, Tirpan, Nkaka, Huyghebaert, Vojvoda, Peyre, Defourny, Simic, Arslanagic, Kabasele, Matulevicius, Dione.