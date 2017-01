L’arrivée de Dino Arslanagic devrait être la dernière de ce mercato hivernal mouscronnois après celles de Nathan Kabasele et de Deyividas Matuleviscius.

"Sauf opportunité, nous devrions, en effet, en rester là…" confirme le manager sportif, Juri Selak. "La grosse base est déjà faite. Nous sommes parés pour aborder ces neuf derniers matches."

Évidemment, l’une ou l’autre surprise n’est pas à exclure. "Nous verrons bien si des opportunités se présentent mais, actuellement, il n’y en a pas."

Des mouvements, il va certainement encore y en avoir. Mais dans le sens des départs. "Mais uniquement en ce qui concerne des joueurs qui n’ont pas assez de temps de jeu ici."

Les regards se tournent vers Mulic, surtout. Mouscron aurait également aimé ne plus conserver Graovac et Essikal, mais leur situation contractuelle est plus délicate.