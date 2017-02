Auteur d’un gros match dans le milieu de terrain, Mickaël Tirpan, malgré la défaite, se voulait positif. "Nous avons vu une équipe de Mouscron qui se battait, qui avait envie de se sauver", explique le Bruxellois. "Malheureusement, quand tu ne marques pas, ce sont les autres qui prennent les devants. Nous avons eu plusieurs possibilités en seconde période, dont mon tir sur le poteau. Et eux marquent sur leur seule occasion de la seconde période."

Mais Mickaël Tirpan reconnaissait que cette défaite faisait mal. "On se prend un gros coup sur la tête. Mais nous devons absolument tourner la page et regarder vers l’avant. Il nous reste quatre finales, je suis convaincu que nous allons pouvoir nous sauver. Le groupe est soudé, on se bat les uns pour les autres."

La pression née de la dernière place ne fait pas peur à Mickaël Tirpan. "La pression, nous l’avons depuis le début de la saison. Mouscron est la bête noire de cette D1A. Mais je suis positif. Nous avons prouvé depuis le début de l’année que Mouscron avait franchi un cap. Tous nos adversaires ont eu difficile contre nous. À nous de le concrétiser en prenant des points."

Ces derniers matchs pourraient crisper les Hurlus. Mais le défenseur reconverti en milieu de terrain est confiant. "Franchement, je n’ai pas peur. Je sais que l’on est très fort dans la tête. Nous allons nous remettre au travail dès lundi car il y a ce match très important samedi face à Waasland-Beveren."

Mouscron sera alors dans l’obligation de gagner.