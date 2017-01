Depuis la reprise au mois de janvier, le staff des Mouscronnois s’est enrichi de Mihai Teja. Ce Roumain de 38 ans n’est pas un inconnu de notre championnat. Il n’y a pas joué mais il avait accompagné Mircea Rednic dans le staff du Standard.

"Depuis lors, j’ai eu plusieurs expériences comme entraîneur principal", raconte Mihai Teja. À Cluj, au Dinamo Bucarest ou encore avec les U21 de Roumanie. Avec une certaine réussite mais on sait qu’en Roumanie, ce n’est pas suffisant. "La situation est difficile en Roumanie au niveau du football. Il n’y a pas beaucoup d’équipes et il y a une autre mentalité qu’ici. Tu es vite mis dehors."

Depuis quelques mois, Mihai Teja se morfondait chez lui. "Quand Mircea m’a appelé pour me proposer le challenge à Mouscron, je n’ai pas hésité une seule seconde. J’étais à la maison car je ne trouvais pas de poste comme T1. Et Mircea m’a dit de venir car il avait beaucoup de travail en Belgique pour sauver Mouscron. Aller en Europe centrale, c’est une opportunité. Et puis, je suis encore un jeune entraîneur. Et comme je connaissais déjà la Belgique, je me suis dit que c’était une bonne chose."

Surtout que le Roumain retrouve son mentor, Mircea Rednic. "On se connaît très bien. Nous avons déjà beaucoup travaillé ensemble par le passé. Et nous avons connu quelques succès en gagnant des trophées. En Azerbadjan, nous avons gagné la coupe, avec le Dinamo, la coupe et le championnat…"

Les deux Roumains avaient l’habitude d’encadrer des équipes qui luttaient pour chercher un titre en fin de saison. C’est loin d’être le cas de Mouscron. "La mission, c’est le sauvetage de Mouscron en D1. Je suis confiant. J’ai confiance en notre travail ainsi que celui des joueurs. Le groupe est motivé, gentil. Il a soif d’apprendre, de s’entraîner. Avec un tel groupe, on se doit de faire mieux."