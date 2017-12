Mircea Rednic ne se fait pas d'illusions sur sa possibilité d'à nouveau danser ce mardi devant les fans mouscronnois.





"Il faut rester réaliste, nos chances de gagner ce match sont minces", estimait le Roumain qui rejetait immédiatement la pression sur Bruges. "Les hommes d'Ivan Leko n'ont plus perdu à domicile depuis deux ans. Ce n'est pas un hasard." Mais il prévient aussi : l'Excel n'ira pas en Venise du Nord avec la fleur au fusil. "J'attends de mes joueurs qu'ils ne fassent pas de la figuration. Cette saison, nous ne l'avons d'ailleurs jamais fait, même lorsque nous avons connu notre période plus délicate. Nous avions perdu ces matchs, sur des détails. Principalement des détails liés à l'expérience. Nous irons avec nos armes mais aussi avec l'esprit libéré puisque nous avons 26 points au classement général." Un classement qui tient particulièrement à coeur Mircea Rednic. Car il ouvre certaines perspectives. "Nous avons mis Eupen à treize points. Tout le monde regarde vers le bas mais moi je regarde vers le haut. Nous ne sommes plus qu'à trois points d'une place dans le Top 6."





Et des équipes comme l'Antwerp ou Saint-Trond, présentes dans le top 6, pourraient également connaître la même période délicate que celle qu'a connue Mouscron ces dernières semaines. Mircea Rednic se voit donc capable de créer une petite surprise au Jan Breydelstadion. "Oui, Bruges a des arguments avec notamment Ruud Vormer qui est le moteur de cette équipe. Mais nous serons là. Tout le monde donne Bruges déjà champion. Personnellement, je trouve qu'il est trop tôt pour se prononcer. Surtout qu'il y a le match de ce mardi (rires)." A noter que Teddy Mézague est forfait, il souffrirait d'une déchirure. Aristote Nkaka était annoncé de retour pour ce déplacement mais le staff a préféré ne pas prendre de risques avant la trêve. T. VdB.





La sélection : Butez, Werner, Libertiaux, de Medina, Govea, Olinga, Aidara, Bolingi, Mohamed, Lomalisa, Spahiu, Awoniyi, Amallah, Vojvoda.Huyghebaert, Debaisieux, Vandurmen, Godeau, Chibani, Demol.