Mouscron a pris six points à domicile en 2017 mais aucune unité à l’extérieur

Mouscron se déplace à Genk ce samedi soir après avoir fait le plein de confiance dimanche dernier et leur joli succès 3-0 sur Eupen. « Pour nous, chaque match est important », souligne Mircea Rednic, l’entraîneur du REM. « Chaque match est une finale. Mais je suis confiant. Nous devons conserver notre attitude, notre organisation.»

Genk est évidemment d’un autre niveau qu’Eupen. « J’ai été voir le match en coupe. Cette équipe se créé beaucoup d’occasions, cela bouge pas mal sur les flancs. Mais elle laisse aussi beaucoup d’espaces. A nous d’en profiter mais Genk reste une formation à haut potentiel avec de la technique et de la vitesse. »

Mircea Rednic devrait apporter des changements dans son onze de base. « C’est vrai que je n’ai jamais aligné deux fois le même onze mais on garde malgré tout toujours une base. Et mes choix sont de plus en plus difficile à faire tellement mes joueurs sont impliqués, responsabilisés dans notre course au maintien. »





Le noyau : Delac, Defourny, Hubert, Markovi, Olinga, Mohamed, Piya, Selak, Diedhiou, Stojanovic, Tirpan, Gulan, Nkaka, Vojvoda, Huyghebaert, Peyre, Simic, Arslanagic, Matulevicius