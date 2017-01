Comme annoncé dans notre édition de ce lundi, Mouscron compte boucler son mercato avec au minimum une arrivée. Et Mircea Rednic aimerait en avoir deux.

L’arrivée la plus plausible, c’est celle de Farouk Miya. Le jeune Ougandais du Standard (19 ans) est le fameux milieu de terrain que Mircea Rednic aimerait avoir dans son groupe. Un joueur assez offensif qui connaît le championnat belge. Son expérience dans le championnat est malgré tout limitée. Il n’a disputé que six rencontres. Mais il a tout de même réussi à marquer à une reprise. C’était la saison dernière, en PO2, face à… Mouscron. "Le garçon n’est pas encore en Belgique", explique Juri Selak, le directeur sportif du REM. "Son arrivée chez nous est possible mais pas encore certaine. Nous attendons un signe de sa part."

L’autre rumeur fait état de l’arrivée d’un "attaquant français" dixit Mircea Rednic. Et là, les regards se tournent vers Jérémy Perbet. L’attaquant est sur une voie de garage à La Gantoise et a obtenu son bon de sortie. "C’est un gentleman, il ne mérite pas une fin de carrière difficile", indiquait Michel Louwagie, le manager de la Gantoise.

Lors de chaque mercato et quand Jérémy Perbet évoque un départ, les regards se tournent toujours vers le Canonnier. "Parce que j’ai été son agent, sourit Juri Selak. Pour le moment, ce n’est pas d’actualité. Mais nous verrons bien ce qu’il va se passer dans les dernières heures du mercato. Offensivement, nous sommes parés. N’oubliez pas que Trezeguet reviendra bientôt de la Can."

Et puis, la concurrence pour ce dossier sera rude. Un buteur de la trempe de Perbet, beaucoup de clubs en cherchent.

Au niveau des départs, c’est le calme plat. "Je pensais que les agents des joueurs qui n’ont pas beaucoup de temps de jeu allaient se manifester mais force est de constater que le marché est saturé."