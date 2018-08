Godeau et Diedhiou suspendus et de Medina incertain : les tuiles se succèdent.

Au soir de la défaite à Ostende, Frank Defays déplorait, outre la perte de trois points, les suspensions à venir de Bruno Godeau (deux jaunes) et de Christophe Diedhiou (exclusion directe et quatre journées de suspension). "Je me creuse déjà les méninges pour savoir qui je dois aligner face à Bruges", soufflait-il.

Pour le poste de central gaucher, Defays a deux choix : Jérémy Huyghebaert qui peut glisser de la gauche vers le centre de la défense (Ndlr : Il l'a déjà fait plusieurs fois par le passé) et Nikola Gulan qui descendrait d'un cran (Ndlr : Il l'avait fait à l'Antwerp la saison dernière. Dans les propos de Frank Defays, on semble détecter une préférence pour le Serbe. Pour le central droitier, un seul joueur est disponible : Nathan de Medina. C'est aussi le seul défenseur central de formation sélectionnable dans le noyau de l'Excel. Mais voilà, le hic, c'est que le Bruxellois se plaint d'une tendinite au genou. "Et je ne reprendrai Nathan que s'il est apte à 100%..."

La sélection : Werner, Vojvoda, de Medina ( ?), Gulan, Huyghebaert, Katranis, Vandurmen, Mohamed, Olinga, Sambu, Pierrot, Mbombo, Butez, Libertiaux, Gkalitsios, Napoleone, Lukovic, Spahiu, Kuzmanovic.