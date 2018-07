Frank Defays a passé son effectif en revue lors de cette défaite face à une autre formation de D1A.

L'Excel affrontait Waasland-Beveren à Doorwerth pour cet avant-dernier jour de leur stage estival aux Pays-Bas. Frank Defays a pu passer une grande partie de son effectif en revue tout en donnant une chance aux tests Zagré (défenseur central) et Pierrot (attaquant) de se mettre en évidence devant le directeur sportif Jurgen Rober et le directeur général Paul Allaerts. Pierrot a montré qu'il pouvait être très intéressant. Son profil n'existe pas pour le moment dans le noyau de Frank Defays.

Des nouveaux venus, Alexandros Katranis a montré de belles choses sur le flanc gauche et se pose en concurrent dangereux à Jérémy Huyughebaert. Kuzmanovic doit encore prendre un peu de métier tandis que Napoleone doit accélérer son jeu. Monté en seconde période, Lukovic a démontré un joli toucher de balle.

L'Excel s'est procuré les plus belles opportunités de la rencontre mais a manqué de réalisme devant le but adverse, même si, dans ce type de rencontre, le résultat n'est pas une priorité. Le but de Heymans en fin de partie scellait le score à 0-1.

Plusieurs joueurs n'ont pas disputé la rencontre : Dimitri Mohamed (tendon), Bruno Godeau (abdos), Idrissa Sambu (lèvres), Selim Amallah (quadriceps), Nikola Gulan (ampoule), Fabrice Olinga (repos) Logan Bailly et Olivier Werner (choix).

Mouscron : Butez (75e Libertiaux); Vojvoda (60e Gkalitsios), Zagré (46e de Medina), Diedhiou (80e Damjanac), Katranis (60e Huyghebaert); Kuzmanovic (75e Debaisieux), Van Durmen, Napoleone (60e Lukovic), Mbombo (75e Dione); Spahiu (75e Jelavic); Pierrot (80e Casimeiro).

Le but : 87e Heymans (0-1).