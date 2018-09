Mouscron a largement dominé Lokeren ce samedi soir au Daknam et aurait pu repartir avec les trois points. "On mérite de partir avec un point car on a eu quelques belles occasions en première période et aussi en seconde", souligne le capitaine Dimitri Mohamed. "Mais quand on voit les dernières minutes, on a légèrement souffert et ils ont poussé. Nous nous sommes un peu désorganisés. Ils ont une frappe sur le poteau et ont une grosse occasion en fin de match. Mais sur l’ensemble de la rencontre, on mérite amplement notre point et nous aurions mérité peut-être plus."

Samedi, face à Waasland-Beveren, l’Excel devra gagner. "Ce point, il va falloir le faire fructifier la semaine prochaine à domicile face à Waasland-Beveren. Eux aussi sont dans une situation délicate. Ce sera à nous de faire la différence pour réaliser un six sur six à domicile lors de nos deux dernières sorties. À nous de montrer un visage aussi séduisant que ce samedi soir."

Plusieurs points positifs sont à retirer de ce partage. "On n’encaisse pas de buts sur les deux derniers matchs. Maintenant, il faudra travailler offensivement pour mettre plus de buts car depuis le début de la saison, nous ne sommes parvenus à trouver le chemin des filets qu’à trois reprises. Pourtant, on travaille déjà cette donnée puisque le coach aime terminer nos entraînements par des séances de finition."

Bernd Storck a voulu travailler en priorité la défense. Peut-être trop ? "Non, nous avons fait du travail tant défensif qu’offensif. Il faut juste être plus performants devant les buts. Heureusement que dans le contenu c’est déjà mieux que ce que nous avons montré depuis le début. Ce n’est pas inquiétant, il faut être précis dans le dernier geste."

Aujourd’hui, Dimitri s’est installé dans un triangle avec Van Durmen et Bakic. "On jouait déjà dans ce schéma-là la saison dernière avec Govea et Van Durmen. Au début, c’était délicat car Bakic ne jouait pas sous Defays. Depuis le nouvel entraîneur, il est mis en avant. Avec son bon pied, il va pouvoir nous amener plus de dernières passes."