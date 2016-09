Mouscron et De Boeck respirent enfin

Mouscron

Ce match à Westerlo sentait la poudre. Mouscron pouvait s’enliser dans une crise profonde. Glen De Boeck se savait menacé. Le climat ambiant au Canonnier n’était pas serein. "Je peux comprendre qu’il y a une pression sur un entraîneur d’une équipe en bas de classement", expliquait, après coup, Glen De Boeck. "Que cette pression vienne des médias, c’est normal. Mais qu’elle vienne en interne…"

Glen De Boeck a fait un pari audacieux : celui de remplacer cinq titulaires de la semaine dernière. Un fameux chamboulement dans une équipe en manque d’automatisme. Un chamboulement audacieux pour l’Anversois qui jouait ni plus ni moins que sa tête ce samedi soir au Kuipje. Un chamboulement gagnant puisque Mouscron a fait coup double samedi soir : il a recollé au classement général et a plongé encore plus Westerlo dans une crise qui semble leur coller aux crampons pour quelques semaines encore.

Bien évidemment, tout ne fut pas parfait au Kuipje. Mais on a pu constater quelques modifications importantes.

En défense d’abord. Thibaut Peyre semble être apte à reprendre le rôle de patron suite au départ de Noë Dussenne. Dans le milieu de terrain, le duo David Hubert - Luka Stojanovic semble complémentaire. Luka Stojanovic aime le jeu vers l’avant et permet à David Hubert de se concentrer sur sa tâche défensive. Offensivement, Trezeguet sera important, surtout s’il dispose encore d’espaces comme c’était le cas ce samedi soir.

Autre constat important : le facteur chance. Depuis le début de saison, les contres et les seconds ballons boudaient quelque peu les Hurlus. Mais à Westerlo, Mouscron a pu bénéficier de ce petit plus. Et la chance, elle se provoque, elle sourit aux audacieux.

Cette victoire à Westerlo peut être un tournant dans la saison mouscronnoise. "Nous avons connu une grosse défaite face à Zulte Waregem mais peut être avions nous besoin de cela pour réaliser un déclic", estimait Luka Stojanovic.

À Mouscron maintenant de confirmer. À Dessel en coupe ce mardi et face à Bruges ce vendredi.