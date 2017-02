Prêté sans option d'achat par le Standard à Mouscron, le milieu offensif ougandais veut s'affirmer au Canonnier

Farouk, pourquoi ce prêt à Mouscron ?

"Mouscron est une bonne équipe. Leur dernière place au classement ne veut rien dire pour moi. Nous avons déjà joué contre eux avec le Standard et j'ai pu me faire une idée sur le club. Mouscron a du potentiel. Pour moi, c'est un beau challenge."

Vous revenez de la CAN avec un joli parcours avec l'Ouganda qui fêtait son retour après trente années sans participer à cette compétition. Votre moral est donc gonflé à bloc.

"C'était vraiment une belle expérience de pouvoir jouer la CAN. Je n'avais pas beaucoup joué avec le Standard en début de saison et donc pouvoir enchaîner les matchs lors de la coupe d'Afrique, c'était bien pour moi. Et puis, le niveau de jeu était assez élevé. J'ai faim le plein d'expérience dans cette compétition de haut niveau."

Vous avez marqué un but face au Mali et vous avez même été désigné homme du match.

"Cela fait évidemment plaisir. Mais c'est à moi de maintenant prouver sur le terrain au coach et aux supporters de Mouscron que je peux faire du bien. Et au Standard aussi. Je sais que j'ai les qualités de pouvoir m'y imposer."

Vous n'avez pas été trop déçu de devoir quitter le Standard ?

"Oui forcément car un joueur veut toujours jouer. Mais c'est à moi de montrer sur le terrain ce que je vaux. J'ai malgré tout beaucoup appris au Standard. Notamment la vie d'un joueur professionnel. C'était ma première expérience à l'étranger. Ce qu'il m'a manqué pour m'imposer ? C'est difficile à dire. Je me donnais à 100% à l'entraînement et le coach décide au final."

Vous avez eu une promesse de temps de jeu à Mouscron ?

"Le plus important, c'est l'équipe, pas le joueur. Je n'ai pas reçu de garanties mais j'espère pouvoir apporter un plus à l'équipe. Mes qualités ? C'est difficile de parler de soi. Je préfère les montrer sur le terrain."

Mouscron, cela reste un bon souvenir pour vous. Vous avez marqué contre les Hurlus la saison dernière lors des PO2.

"(rires). Le passé c'est le passé. Mais cela m'a tout de même aidé à opter pour Mouscron."