Les Mouscronnois reçoivent déjà ce mercredi soir une opportunité unique de laver l’affront subi dimanche soir à Genk (6-0). « Nous allons avoir coup sur coup deux matchs abordables (Ndlr : Face à Lokeren et face à Roulers) », souligne le coach roumain, Mircea Rednic.

Mais cette lourde défaite a laissé des traces. Markovic, Gulan et Simic ne sont même pas repris. « Ils sont fatigués, ils ont besoin de se reposer », souffle Mircea Rednic. Des changements dans le onze de base sont donc annoncés. Diedhiou et Vojvoda devraient quitter le onze de base tandis que Hubert, Kabasele et Matulevicius seront titulaires. Mais cela ne sera pas les seuls changements réalisés par Mircea Rednic.

Le noyau : Delac, Defourny, Hubert, Olinga, Trezeguet, Mohamed, Selak, Diedhiou, Stojanovic, Tirpan, Cedres, Nkaka, Vojvoda, Huyghebaert, Peyre, Arslanagic, Kabasele, Matulevicius, Debaisieux.