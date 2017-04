Le Camerounais Fabrice Olinga était un phénomène il y a quelques années. En 2012, il devenait le plus jeune buteur de l’histoire de la Liga. Alors sous le maillot de Malaga, il avait marqué contre le Celta Vigo alors qu’il n’avait que 16 ans et 98 jours.

Le garçon était promis à un bel avenir. Mais malheureusement, mal conseillé, il n’a fait que des mauvais choix par la suite. Il a notamment échoué à Zulte Waregem.

Cela ne l’a pas empêché de partir à la Coupe du Monde 2014 au Brésil avec son pote Samuel Eto’o. Mais il n’y a pas joué une minute.

Depuis deux ans, Fabrice Olinga est à Mouscron. On ne le voit que trop rarement sur les terrains. Lui-même le déplore. "La saison dernière, j’ai surtout été embêté par des problèmes physiques", raconte-il. "Mais cette saison, le souci n’est pas spécialement d’ordre physique. Il est plus mental."

Fabrice Olinga a pris le temps de se remettre en question. "Quand j’ai eu ma chance, je n’ai pas apporté ce que l’on attendait de moi", explique le Camerounais. "Je n’étais pas assez concentré sur mon football. Même aux entraînements, je manquais de régularité dans les séances, je n’avais pas la bonne mentalité."

Il a connu un revirement avec les Espoirs. "J’ai beaucoup joué avec les réserves cette saison. Je me suis dit que je devais être plus positif et que je devais me battre."

Mircea Rednic était venu le trouver mardi à l’entraînement. "J’étais assez surpris car il est venu me trouver en me disant qu’il savait que j’en avais marre de jouer avec la réserve et qu’il allait enfin me donner ma chance."

Fabrice Olinga a joué un peu moins d’une heure ce mercredi et devrait être à nouveau titulaire ce dimanche. "Je dois continuer à prouver au coach que je mérite ma place. Personne ne l’oblige à me faire jouer. C’est lui le patron."





Il a été prolongé à Mouscron…

Fabrice Olinga a surpris tout le monde en salle de presse en annonçant qu’il avait été prolongé à Mouscron. "Je serai donc encore ici la saison prochaine", déclarait-il.

Si cette décision est surprenante, c’est parce que le garçon n’a quasiment pas joué au Canonnier. Parfois blessé, parfois hors du coup mentalement, le Camerounais a rarement convaincu les différents entraîneurs passés par Mouscron. Alors que d’autres joueurs, qui ont joué quasiment toute la saison n’ont toujours pas eu le moindre rendez-vous avec la direction, d’autres joueurs sont prolongés. Voilà de quoi mettre de l’eau au moulin des détracteurs.