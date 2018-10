Mouscron s'est incliné samedi sur la pelouse de Saint-Trond (3-1) lors de la dixième journée de Jupiler Pro League.



Les Mouscronnois ont terminé la rencontre à neuf après les exclusions de Boya (40) avant le repos et de Dussenne (90) en fin de rencontre.

Les Trudonnaires ont pris l'avantage en première période grâce à un penalty de Botaka (27). La situation se compliquait un peu plus pour Mouscron lorsque Boya était exclu pour abus de cartons jaunes à la 40e. Trois minutes plus tard, Godeau égalisait toutefois de la tête pour les Hennuyers après avoir bénéficié de l'aide de l'assistance vidéo.

En seconde période, Saint-Trond était tout proche de mener à nouveau au score mais le but de Boli était annulé pour une position de hors-jeu (72). Ce n'était que partie remise pour le buteur des Canaris. Après une première tête de Teixeira repoussée par Butez sur la ligne, l'attaquant de 24 ans était en effet le plus prompt pour pousser le ballon au fond (84). Dans les derniers instants, le défenseur de Mouscron Dussenne commettait une faute dans le rectangle, signalée par l'assistance vidéo et synonyme de penalty. Le Japonais Kamada en profitait pour fixer le score à 3-1.

Dans l'autre rencontre qui se disputait à 20h, Courtrai s'est imposé à Lokeren (1-3). Miric a pourtant ouvert le score pour les locaux dès la 14e mais les Courtraisiens ont réussi à inverser la tendance en seconde période grâce à D'Haene (58), Avenatti (73) et Ouali (90+3).

Au classement, Mouscron reste lanterne rouge avec quatre unités. Saint-Trond (17 points) intègre pour sa part le top 6 en cinquième position. Courtrai est onzième avec onze points, Lokeren quatorzième avec cinq points.