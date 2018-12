Mouscron L’absence de Frantzdy Pierrot aura été préjudiciable à la bande de Bernd Storck.

La "surprise" réservée par Bernd Storck pour pallier la blessure de Frantzdy Pierrot n’aura pas eu l’effet escompté. L’Allemand avait décidé d’aligner en pointe de l’attaque mouscronnoise le jeune Andres Sarmiento qui, jusque-là, s’était contenté d’un rôle sur les flancs.

"En Colombie, Andres Sarmiento évoluait toujours en 9, souligne Bernd Storck. Il a pour lui sa vitesse, ses dribbles. Je suis persuadé que cela peut être un fantastique joueur, mais il a besoin de temps pour s’adapter. Il s’est d’ailleurs octroyé quelques occasions."

Un peu à l’instar de Frantzdy Pierrot, il a donc besoin d’un certain temps. Mais malheureusement, Mouscron n’a pas ce temps. Et encore moins depuis samedi soir puisque ses deux concurrents principaux pour le maintien, Lokeren et Waasland-Beveren, ont pris trois points. Mouscron, qui s’était donné un peu d’air il y a trois semaines, vient de perdre tout cet avantage alors qu’il vient d’affronter Zulte et Eupen et qu’il misait sur un maximum de points.

Le plus inquiétant, peut-être, c’est que lors de ces deux matchs, Mouscron a semblé avoir perdu, parfois, son collectif, son esprit de groupe qui lui avait permis d’aller chercher des points face au Standard ou face à Genk.

Un constat qu’avait fait Fabrice Olinga. Le Camerounais reconnaissait que Mouscron "n’avait pas été bon" . "Il nous a manqué pas mal de choses dans ce match. Dont le réalisme offensif. Nous avons eu autant d’occasions qu’Eupen dans ce match, mais la différence est que les Pandas ont mis un but et pas nous. En début de seconde période, cela a été plus délicat pour nous. J’ai immédiatement compris que l’on avait perdu le pied sur le ballon. Je l’ai dit à mes coéquipiers mais il était trop tard…"

Et l’Excel enregistrait une autre mauvaise nouvelle au Kerhweg : Frank Boya a pris sa cinquième jaune et manquera la venue d’Anderlecht.