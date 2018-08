Au soir de la défaite à Ostende, Frank Defays déplorait, outre la perte de trois points, les suspensions à venir de Bruno Godeau (deux jaunes) et de Christophe Diedhiou (exclusion directe et quatre journées de suspension). "Je me creuse déjà les méninges pour savoir qui je dois aligner face à Bruges", soufflait-il.

Plus tard philosophe, le coach des Hurlus va devoir innover et les Mouscronnois pourraient donc présenter une défense inédite pour affronter les champions en titre.

(...)