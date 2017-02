Il y a quelques semaines, quand on interrogeait les décideurs mouscronnois sur l’avenir du club et sa possible descente en D1B, la réponse était catégorique. "Nous n’envisageons pas ce cas de figure, nous n’avons pas de plan B."

Quelques semaines plus tard, le discours a considérablement changé. "Aujourd’hui, la probabilité est grande que nous filions en D1B", reconnaît Patrick Declerck, le président du REM. "Bien évidemment, il y a toujours un espoir puisque mathématiquement cela n’est pas encore joué. Mais aujourd’hui, on doit chercher un plan B…"

Mouscron n’appartient plus aux Mouscronnois depuis de longues années. Après avoir été en possession de Lille (France), le club appartient aujourd’hui à un fonds d’investisseurs maltais. "Que feront-ils en cas de culbute ? Je ne sais pas. Vendront-ils leurs parts ? C’est possible mais nous n’en sommes pas encore là. Je me souviens que la saison dernière, quand nous étions en fâcheuse position, ils avaient affirmé qu’ils resteraient au club, même en D1B. Quitteront-ils le club cette année ? Cela m’étonnerait tout de même."

Les rumeurs chinoises de ces dernières semaines trouvent une caisse de résonance désormais. "Mais les investisseurs ont réfuté cette rumeur. Maintenant, il y aura peut-être un revirement dans les prochaines semaines."

(...)