Jesus David Marimon a signé pour quatre ans à l’Excel Mouscron.

L’Excel Mouscron a fait signé un jeune milieu de terrain colombien de 18 ans. Un joueur que les Hurlus qualifient de grand espoir du football colombien. « Les dirigeants mouscronnois ont réussi un joli coup en faisant signé pour quatre ans, Jesus David Marimon, un des plus grands espoirs du football colombien », expliquent-ils dans un communiqué.

« Ce jeune (9/9/98) milieu de terrain a déjà disputé 62 rencontres en D1 colombienne (Liga Aguila) pour le compte de son ancien club Once Caldas. Il y a disputé ses premières minutes de joueur professionnel alors qu’il n’avait que 16 ans (c’est le plus jeune joueur à avoir évolué dans un championnat professionnel sud-américain). Avant cela il s’était déjà largement illustré dans les compétitions internationale U15, U16 et U17 en décrochant plusieurs titres de champion d’Amérique du Sud avec la Colombie. Sa position sur le terrain et sa capacité à distribuer le jeu lui ont permis d’être qualifié du nouveau Yaya Touré par les observateurs du football sud-américain. La direction du Royal Excel Mouscron peut se targuer d’avoir réussi une belle opération en s’octroyant les services de cette jeune pépite su football sud-américain. »