Les Hurlus ne peuvent pas rentrer sans un point de Saint-Trond

Bernd Storck a bien analysé le futur adversaire de l'Excel Mouscron, Saint-Trond (match samedi à 20h). "C'est une très bonne équipe. Elle évolue en 3-5-2 le plus souvent et possède un style intéressant. C'est une équipe qui veut jouer au football. On a pu le voir la semaine passée face à Anderlecht. Ils ont été réduits à dix mais ils ont continué à jouer au football. Preuve qu'ils sont en confiance."

Ce qui n'est pas spécialement le cas de Mouscron qui s'est lourdement incliné 0-3 face à Waasland-Beveren. "Pourtant, nous avons eu 65% de possession de balle. Mais bon, on ne marque pas pour le moment. Nous avons travaillé la finition cette semaine mais le souci, c'est que j'ai dans mon groupe, des attaquants qui n'ont marqué qu'un but en six ans…"

Bernd Storck a annoncé qu'il allait prochainement procéder à un écrémage dans son groupe. La sélection de ce jour donne déjà une idée des joueurs qui seront sacrifiés pour "augmenter la qualité en diminuant la quantité de joueurs aux entraînements." Ainsi, Damjanac, Napoleone, Spahiu, Dione, Lukovic et Jelavic iront avec les U21 tandis que Medina, Sarmiento et Sambu auront droit à des séances individuelles. Werner, Gkalitsios, Gulan, Sadiku, Marimon sont toujours aux soins.

A noter que l'Excel Mouscron est parti dès ce matin, après le petit-déjeuner, vers Hasselt pour se rapprocher de Saint-Trond.

La sélection : Butez, Libertiaux, Dussenne, Katranis, Boya, Diedhiou, Vojvoda, Godeau, Olinga, Amallah, Mohamed, Manuel, Bakic, Van Durmen, Kuzmanovic, Mbombo, Leye, Pierrot.