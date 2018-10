Le jeune Colombien fait son apparition dans le groupe de Mouscron qui affrontera demain Gand.

C’est dans un état d’esprit positif suite à la seconde période à Zulte-Waregem que l’Excel Mouscron s’apprête à recevoir la Gantoise. Un match que Bernd Storck sait d’avance qu’il sera « difficile » lui qui a vu Gand à l’œuvre contre Charleroi.

L’Allemand a enregistré ce lundi le forfait de Christophe Diedhiou, touché au pied. Son absence sera compensée par le retour de Georgios Gkalitsios.

Un autre joueur fait son apparition dans le groupe mouscronnois : Andres Sarmiento. Ce jeune Colombien de 20 ans était arrivé cet été en test à l’Excel mais n’avait guère convaincu Frank Defays à l’époque. Malgré tout, le joueur était resté au club, même si ce dernier n’en avait pas fait la publicité.

Depuis l’arrivée de Bernd Storck, la cote de Sarmiento semble avoir remontée puisqu’il n’a pas fait partie du contingent de joueurs priés de s’entraîner avec les « aspirants ». Et ce mardi, il sera dans le groupe pour affronter Gand. « Il travaille bien à l’entraînement », justifie l’Allemand. « C’est un ailier gauche qui mérite d’avoir quelque chose en retour. Tactiquement, il est à niveau et surtout, il va très vite. Je pense même que c’est l’un des plus rapides du groupe. »