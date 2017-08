À Ostende, Mircea Rednic avait déclaré qu’il avait dû innover pour coucher son onze de base. La problématique se situait au niveau de l’axe de sa défense. Arslanagic parti à l’Antwerp et Jorge à l’infirmerie, le Roumain avait le choix entre Aristote Nkaka, le milieu de terrain, ou Rael Nzeza, un jeune de 17 ans qui n’est pas encore sous contrat avec le club.

Son choix s’est logiquement porté sur Aristote Nkaka. "Je me suis rapidement senti à l’aise puisque c’est une place que je connais très bien", assurait le Montois. "J’ai été formé en partie à ce poste. J’ai vite retrouvé mes repères. Et avec Bruno Godeau, nous nous sommes beaucoup parlé pour que la défense reste bien compacte."

Aristote Nkaka a démontré à Mircea Rednic qu’il pouvait être une solution pour cette place, même si depuis, Teddy Mézague a paraphé un contrat au Canonnier. "Si je peux aider l’équipe, je ne refuserai évidemment pas d’évoluer à ce poste. Mais je dois avouer que je me sens nettement mieux dans le milieu de terrain".

Les places seront chères cette année dans l’échiquier mouscronnois. Le Sénégalais Mohamed Aïdara et le Mexicain Omar Govea ont marqué des points à Ostende. Les deux joueurs ont ratissé les quatre coins du terrain. Mohamed Aïdara a démontré qu’il avait un sacré moteur tandis qu’Omar Govea possède en outre un joli coup de patte. Aristote Nkaka devra s’affirmer s’il veut remonter d’un cran sur le terrain.

Aristote Nkaka a déjà pu percevoir une évolution au sein du noyau. "Nous avons certes une équipe jeune mais nous avons tous envie de bien faire, d’apprendre. L’approche de Mircea Rednic est sensiblement la même que la saison dernière. Il y a ajouté plus d’envie, plus de hargne et surtout une plus grande discipline, notamment au niveau de l’organisation."

Et cela paye puisque Mouscron a déjà trois points dans son escarcelle.