Omar Govea a été l’un des éléments les plus enviés lors de la première partie de saison de Mouscron. À tel point que le petit Mexicain attire les regards des autres clubs de D1A. Entretien avec Omar Govea qui évoque pour nous les objectifs de Mouscron mais aussi la Coupe du Monde qu’il rêve de disputer avec le Mexique ou encore son avenir qui pourrait être à Mouscron mais aussi à Porto ou dans un autre club plus huppé que celui des Hurlus .

Tout d’abord, comment vous sentez-vous ?

(...)