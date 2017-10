Mircea Rednic devra composer avec cinq absents, dont la paire centrale Diedhiou – Mézague.

Le Roumain Mircea Rednic n’avait pas perdu son sourire au moment de présenter la rencontre entre Mouscron et Saint-Trond. Pourtant, le coach pourrait se plaindre. Tout d’abord son équipe sort d’une contre-performance face au Standard et ensuite parce qu’il devra composer avec une pluie de forfaits. Teddy Mézague (genou, pas avant la trêve), Christophe Diedhiou (élongation, pas avant lundi), Antun Palic (pubalgie, pas avant dimanche), Dimitri Mohamed (genou, pas avant dimanche) et Frank Boya (cuisse, pas avant lundi) ne seront pas du déplacement à Saint-Trond.

"Cela fait beaucoup pour un noyau comme le nôtre mais j’ai des solutions", certifie Mircea Rednic qui a annoncé qu’il jouera avec le quatre arrière Huyghebaert, Godeau, Nkaka et Vojvoda.





La sélection : Bailly, Butez, Libertiaux, de Medina, Govea, Olinga, Aidara, Mbombo, Bolingi, Lomalisa, Awoniyi, Amallah, Locigno, Gulan, Nkaka, Vojvoda, Huyghebaert, Debaisieux, Godeau, Rotariu.