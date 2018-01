Eric Deleu, l’entraîneur des gardiens de l’Excel Mouscron, a beaucoup de travail durant ce stage. Il a emmené avec lui les quatre portiers du groupe : Logan Bailly, Olivier Werner, Jean Butez et Clément Libertiaux. "J’aime beaucoup cette opportunité de travailler avec quatre gardiens", souligne-t-il. "On bosse nettement mieux. Quand le coach a besoin de deux gardiens pour des séances collectives, on peut toujours bosser avec deux autres sur la technique."

(...)