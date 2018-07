Elle devrait subir quelques modifications dans les prochains jours.



Ce vendredi, l’Excel Mouscron a posé pour sa première photo officielle de la saison 2018-2019. Sur cette photo, on ne retrouve pas Clément Petit, Sébastien Locigno (priés de se trouver un autre club), Frank Boya (sur le départ) ni Riyad Sadiku (opéré et qui ne sera pas de retour en Belgique avant le mois de janvier). Pas de trace non plus de Frandtzy Pierrot dont Frank Defays attend toujours la signature.

Par contre, sur cette photo on retrouve Mario Jelavic dont la signature n’a toujours pas été officialisée par l’Excel.

Les Hurlus joueront ce samedi à Beringen un match amical face au KRC Genk.