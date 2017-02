Lorsque Mircea Rednic est arrivé à Mouscron, il a pris connaissance de son noyau auprès de son adjoint, Laurent Demol. Il avait aussi insisté sur un point : il voulait voir tous ses joueurs à l’œuvre d’ici la fin de l’année 2016. Durant quatre matchs, il a donc pu se faire une idée de la qualité de son noyau. Depuis 2017, il n’a jamais pu aligner deux fois le même onze de base. Souvent parce que certains de ses joueurs se sont retrouvés suspendus (Nkaka, Diedhiou, Hubert) ou blessés (Tirpan, Hubert). Mais le Roumain possède toutefois en tête une certaine ossature.

Le système

Adepte du 4-4-2, Mircea Rednic ne peut vraiment aligner une formation de ce type que depuis l’arrivée du Lituanien Deivydas Matulevicius. Mais voilà, l’attaquant ne peut pas encore tenir nonante minutes de jeu à un rythme de la D1A. Dans le milieu de terrain, Mircea Rednic semble encore chercher la paire la plus efficace. Nkaka et Hubert semblent avoir malgré tout la préférence.

Les certitudes

Deux joueurs ont 100 % de temps de jeu depuis l’arrivée de Mircea Rednic : le gardien Matej Delac et le défenseur Thibaut Peyre. Un troisième homme possède l’entièreté du temps de jeu depuis le début de l’année 2017 : Dino Arslanagic que Mircea Rednic tient en haute estime. Jérémy Huyghebaert a également joué l’entièreté des trois derniers matchs. Offensivement, Simon Diedhiou, surtout en 2017 et depuis l’arrivée de Deivydas Matulevicius, est l’élément le plus apprécié par le Roumain. Ce n’est pas pour rien qu’il a hérité du brassard de capitaine lorsque David Hubert était indisponible.

Les grands perdants

En premier lieu, on retrouve tous les garçons qui ont quitté Mouscron lors de ce mercato : Valentin Viola et Islam Feruz. D’autres joueurs semblent avoir aussi utilisé leur crédit. Luka Stojanovic ne cesse de décevoir tandis que Cristian Manea, Fabrice Olinga ou encore Fesjal Mulic ne devraient plus obtenir de nombreuses minutes de jeu. Mais le plus grand perdant pourrait bien être Stefan Simic. Le Tchèque avait tout joué avant la trêve hivernale mais l’arrivée de Dino Arslanagic a relégué le défenseur sur le banc. Une catastrophe pour lui qui pourrait voir l’Euro des U21 lui filer sous le nez…

Les polyvalents

Certains joueurs payent leur polyvalence. À droite, Mergym Vojvoda et Mickaël Tirpan peuvent évoluer dans divers registres, même si un Mickaël Tirpan est incontournable au poste d’arrière droit lorsqu’il est au top de sa forme. À gauche, c’est Nikola Gulan qui se retrouve ballotté tantôt en défense, tantôt dans le milieu de terrain. Mais le Serbe est fragile.

Ils doivent encore se montrer

Mircea Rednic va récupérer l’Egyptien Trezeguet de retour de la Can. Le numéro 10 du REM sera un atout offensif important dans la quête au maintien. Filip Markovic doit arriver à être plus régulier. Farouk Miya et Nathan Kabasele, prêtés respectivement par le Standard et par Anderlecht, n’ont pas encore pu montrer sous le maillot mouscronnois ce dont ils étaient capables.