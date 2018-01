Mircea Rednic semble serein à l’heure d’entamer ce stage hivernal. "Je me souviens que l’année passée, nous étions à San Roque avec la lanterne rouge et quatre points de retard, c’est donc normal d’être plus en confiance."

Mircea Rednic, vous vouliez des renforts avant ce stage mais au final, vous débarquez avec 21 joueurs et pas un seul nouveau.

"Je ne demande pas beaucoup, vous savez. Deux ou trois joueurs. J’ai proposé quelques noms, Paul Allaerts a aussi proposé quelques noms. J’attends désormais que Jürgen Rober notre directeur sportif apporte aussi quelques noms. J’attends un petit plus de lui."

Ah bon !

"C’est lui le directeur sportif, non ? Il doit venir avec ses idées, ses réseaux. On ne peut plus parler de période d’adaptation pour lui. Cela fait six mois maintenant qu’il est à Mouscron."

Mais où en êtes-vous concrètement maintenant ?

"Nous avons des noms, nous avons entamé des discussions. Ce que je veux, ce sont trois joueurs qui peuvent immédiatement jouer ou alors au minimum apporter de la concurrence."

Vous recherchez des joueurs de quel profil ?

"Je voudrais un défenseur central qui peut également évoluer sur la droite. Cela devait être Sébastien Locigno mais il n’est pas parvenu à mettre la pression sur Mergim Vojvoda. C’est le même constat pour le poste d’attaquant. J’aimerais quelqu’un qui puisse faire sortir Awoniyi et Bolingi de leur zone de confort. Mbombo devait le faire. Mais il n’y est pas parvenu non plus. Et le troisième renfort ? Ce sera la cerise sur le gâteau…"

Vous êtes tout de même dans une position confortable. Vous n’avez pas nécessairement besoin de renforts et, au classement, vous avec une belle avance sur la lanterne rouge.

"Nous recevons beaucoup de coups de téléphone d’agents. Cela nous change. Mais nous ne voulons certainement pas mettre la pagaille dans le groupe. Nous ne devons pas transférer une demi-équipe."

Et au niveau des départs ?

"Nous avons eu des offres pour des joueurs. J’espère que nous pourrons garder tout le monde. Mais nous avons aussi des plans B en cas de départ de l’un ou l’autre élément. Même si, je le répète, le but est bien de conserver tout le monde."