Mouscron reçoit Lokeren avec une seule obligation : gagner !

La lanterne rouge mouscronnoise souffre d'un retard de trois points sur Westerlo. Ce retard, Mouscron doit le résorber au plus vite. "Le match de ce samedi face à Lokeren est clairement le plus important", souligne le coach Mircea Rednic. "Nous devons gagner. Comment ? En gardant l'organisation qui était la nôtre face à Bruges mais aussi en étant plus efficace devant le but adverse."

Des trois nouveaux (Arslanagic, Matuleviscius et Kabasele), seul l'ancien Standardman devrait débuter la rencontre. "Les autres seront sur le banc, prêts à monter en cours de match."

L'entraîneur roumain lance un appel à ses supporters. "Nous vivons des moments difficiles, nous avons besoin de nos supporters. C'est d'ailleurs dans de tels moments que l'on reconnaît les vrais supporters."

Le noyau : Delac, Defourny, Hubert, Markovic, Olinga, Mohamed, Selak, Diedhiou, Stojanovic, Tirpan, Gulan, Nkaka, Vojvoda, Huyghebaert, Peyre, Simic, Arslanagic, Kabasele, Matuleviscius.