Rednic ne devrait pas changer son onze de base victorieux à Ostende pour affronter Charleroi.

Ce samedi à 18h, les Hurlus reçoivent Charleroi dans le derby hennuyer de la D1A. Les deux équipes comptent le maximum de points après la première journée. Mircea Rednic ne devrait pas apporter beaucoup de changements dans son onze de base victorieux la semaine dernière, malgré les trois recrues arrivées cette semaine (Awoniyi (pas encore qualifié), Mézague et de Medina).

« On ne change pas une équipe qui gagne », sourit le Roumain. « Mon groupe a été homogène et possède déjà quelques automatismes. J’ai toutefois dû être derrière eux ce vendredi. Je les ai senti assez relax. Il ne faut pas. Suite à notre succès à Ostende, nous allons enfin être pris au sérieux. Tout le monde rigolait de Mouscron avant le début du championnat : on allait descendre, j’allais me faire virer. Nous avons prouvé que nous n’étions pas une blague. »

La sélection : Butez, Libertiaux, Mezague, Govea, Olinga, Aidara, Bolingi, Mohamed, Spahiu, Dione, Amallah ; Locigno, Nkaka, Vojvoda, Huyghebaert, Vandurmen, Godeau, Demol.