Mouscron est face à son destin. Même si mathématiquement tout ne sera pas joué samedi sur le coup de 22h, une défaite ou un nul condamnerait probablement les Hurlus à la culbute en D1B.

Mircea Rednic, comment avez-vous senti votre groupe cette semaine ?

"Mes joueurs étaient bien. Au début de la semaine, j’ai senti que ce n’était pas facile pour eux. C’est pour cela que j’ai donné un jour de congé. Tu sais, quand tu perds et que tu as mal joué, que tu es dominé, tu dois accepter la défaite. Mais quand tu joues bien et que tu n’as même pas pris un point, cela laisse des traces. Mais j’ai parlé avec eux, je leur ai dit qu’il fallait accepter ce résultat et se battre jusqu’à la fin."

Depuis que vous êtes arrivés à la tête de l’équipe, vous avez pu constater un mieux ?

"On voit la progression de l’équipe. Je ne tiens pas compte du match face à Malines, je venais d’arriver à Mouscron. Mais dans les neuf matchs que j’ai joués, il y en a trois que nous étions obligés de gagner : Lokeren, Eupen et Westerlo. On a quasi tout gagné. Pour les autres matchs, nous avons affronté six équipes qui sont dans les sept premiers. Ce n’était pas du gâteau. Mais on n’a pas vu la différence. Même quand on a été jouer à Zulte, à Bruges… Oui, peut-être à Genk, on a souffert… Aujourd’hui, il y a de la consistance dans notre groupe, on a dominé Ostende, donc on peut aussi le faire face à Waasland-Beveren."

Waasland-Beveren est une équipe largement à votre portée.

"J’ai vu les trois derniers matchs de Waasland, dont l’ultime face au Standard au stade. C’est une équipe bien organisée, très dangereuse en contre-attaque. On devra faire attention. Samedi, le spectacle ne sera pas important. Le plus important ce sont les trois points. Je l’ai dit aux joueurs. On a la qualité, la force de groupe, on l’a montré lors de chaque match et on doit avoir confiance en nous. On devra être présents à 100 % dans le match, la concentration. Si on est à 100 %, on va gagner ce match, avec tout le respect que j’ai pour notre adversaire."

Vous avez changé votre manière d’abord un match en vue de ce match important ?

"D’abord, nous avons travaillé sur la récupération car il y a eu une grosse débauche d’énergie face à Ostende qui a laissé des traces. J’ai vu pas mal d’enthousiasme et de sourire sur le visage de mes joueurs. Et cela, c’est bénéfique. On a fait pas mal d’analyses vidéos aussi. De notre adversaire mais aussi de nous. Notamment sur les buts que l’on a pris sur les phases arrêtées. On ne peut plus prendre des buts comme ça. C’est un manque de concentration, de communication. Alors qu’à chaque fois, nous sommes en supériorité numérique dans notre rectangle."

Les phases arrêtées, c’est une spécialité de Waasland.

"C’est costaud comme équipe, Waasland. Ils auront deux titulaires en moins mais ils ont les moyens de les remplacer. J’ai vu leur match à Eupen et celui face au Standard. C’est solide. Face au Standard, on n’a pas vu qu’ils étaient en infériorité numérique."

Mouscron va devoir changer sa tactique ?

"On devra notamment être plus concentrés devant les buts. On a raté des buts faciles face à Ostende. On s’est même fait des politesses. Ce que je veux, c’est la rage."

Vous avez travaillé cet aspect cette semaine ?

"Oui, j’ai déjà vu un mieux à l’entraînement. Nous avons aussi travaillé la finition, des combinaisons pour arriver devant le but adverse."

Mentalement, les joueurs sont-ils prêts ?

"Ce match est capital. Il ne faut pas penser au Standard ou à Gand. Il faut battre cette équipe qui est un concurrent direct. Tu peux revenir à trois points d’eux. Normalement, tu ne dois pas motiver tes joueurs. On parle toujours de quatre finales, mais pour moi, il n’y a qu’une finale, et c’est samedi."