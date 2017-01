"Nous sortons d’un bon match à Bruges", sourit Mircea Rednic. "Nous avons prouvé que nous pouvions développer du bon football face aux grandes équipes de D1. Malheureusement, il y a toujours ces petites erreurs. Nous devons arrêter de faire des cadeaux. Ce que nous devons conserver de ce match, c’est l’attitude, l’ambition et le travail."

Mircea Rednic va démarrer ce stage d’une feuille blanche. "Aujourd’hui, il n’y a plus de titulaire à Mouscron. Tout le monde va devoir prouver qu’il mérite d’avoir sa place sur le terrain. Cela va du gardien aux jeunes. C’est fini de donner des chances à l’un ou à l’autre. Je l’ai fait lors de mes quatre matchs mais désormais, je serai nettement plus exigeant, plus rigoureux."

Les Mouscronnois auront droit à deux séances quotidiennement lors du stage. "Nous alternerons le physique et la tactique. Je veux travailler certains points comme les phases offensives. Nous ne sommes pas encore assez performants à ce niveau."

Et pour l’aider dans sa mission, Mircea Rednic va accueillir un nouvel adjoint : Mihai Teja, qui accompagnait déjà le Roumain au Standard. "J’ai beaucoup travaillé avec Mihai Teja durant ma carrière", souligne Mircea Rednic. "Il a même une carrière d’entraîneur principal en Roumanie. Je compte beaucoup sur lui, notamment pour le travail auprès des jeunes qui sont nombreux dans mon noyau."

Mircea Rednic ne veut certainement pas le mettre en concurrence avec Laurent Demol, présent depuis plus d’un an et demi à Mouscron. "Quand tu as un groupe de 24 joueurs, tu as besoin de deux adjoints. Laurent m’a été utile et il le sera encore. Ce que j’apprécie chez Mihai Teja, je le retrouve aussi chez Laurent Demol. Ce sont deux personnalités très franches."