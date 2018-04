Le club l’a annoncé ce matin : il engage une action en justice contre l’octroi de la licence à Mouscron.

Dans un communiqué sur son site internet, le KV Malines a annoncé qu’il allait en appel de la licence reçue par Mouscron. Et attendant une décision de la justice, le KV demande à être considéré comme un 17e club de D1A.

Malines déclare que le cas de Mouscron est problématique.

« Le KVM veut la transparence nécessaire et la certitude que les attributions de licences ont été faites correctement dans le passé et le présent. Parce que cette fois KVM est la partie la plus défavorisée », peut-on lire. Malines annonce d’abord un appel devant la CBAS. Ensuite, Malines se sent obligé une procédure contre l’Union Belge et demande à être considéré comme le dix-septième club en 1A. « Ces procédures prendront sans doute plusieurs semaines. En attendant, le KV Mechelen continuera à se concentrer sur la saison à venir avec la construction du nouveau stade, la concrétisation du noyau des joueurs et le début de la campagne d'abonnement. »

Bref, c’est reparti pour un tour à Mouscron…

Mouscron se mure dans le silence

Pas de réaction officielle de Mouscron suite à la plainte de Malines.

Mais le club hurlu pourrait entamer des démarches pour obtenir des dommages et intérêts

Le Royal Excel Mouscron a appris par le site internet du KV Malines et les médias l’intention des Malinwas de contester la licence obtenue par l’Excel. « Nous n’avons pas de réaction officielle à faire étant donné que nous n’avons pas été avisés officiellement de cette démarche », souligne-t-on au club.

Mais le président l’avait annoncé : le club mouscronnois pourrait bien attaquer en justice les clubs contestant sa licence et demander des dommages et intérêts.

On notera tout de même que c’est la quatrième année de suite que la licence est contestée et qu’elle a toujours été accordée aux Hurlus.