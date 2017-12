Samedi, face à Zulte, Dorin Rotariu a réussi une excellente montée. Le joueur prêté par le Club Bruges semblait avoir quelques difficultés à trouver ses marques dans le jeu mouscronnois. L’ailier tardait à confirmer les deux millions que les Blauw en Zwart avaient déboursés pour s’acheter le Roumain.

Les 60 minutes jouées par Dorin Rotariu étaient donc les meilleures depuis l’arrivée du Roumain au Canonnier. Depuis quelques semaines, il avait perdu son statut de titulaire. Il avait même été pris en grippe par Jurgen Rober, le directeur sportif de Mouscron.

On peut croire que ces deux semaines sur le banc lui ont fait le plus grand bien. Dorin Rotariu s’est montré efficace techniquement et a aussi trouvé une pointe de vitesse. "Je travaille pour ne pas être sur le banc", explique-t-il. "Dès que j’ai reçu ma chance, j’ai voulu démontrer que je pouvais faire mieux."

Dorin Rotariu dit avoir beaucoup appris sur le banc des réservistes. "Depuis cet endroit, je peux mieux analyser le jeu de Mouscron, voir comment je peux aider l’équipe. C’est très important de pouvoir mieux appréhender la manière dont nous jouons."

Ce mardi , Mouscron se déplace à Bruges avec le sentiment du devoir accompli et du maintien presque déjà en poche. "Malheureusement, je ne pourrai pas jouer cette rencontre."

Une clause existe dans son contrat de location. Si Mouscron fait jouer son Roumain, les Hurlus devront débourser 400.000 €. "Je ne peux pas être déçu puisque j’étais au courant de cette clause…"

Mais cela ne l’empêche pas d’avoir un avis sur ses anciens coéquipiers. "Que Bruges soit premier n’est pas une surprise. Chaque saison, c’est une équipe du top. Que l’avance de Bruges soit aussi grande sur son dauphin, cela s’explique surtout par le mauvais début de saison de ses concurrents."

Dorin Rotariu ne conseillera pas ses équipiers mouscronnois. "Il n’y a pas de formule magique pour inquiéter Bruges. Il faudra du sérieux, de la motivation et aussi de la chance. Chaque joueur sait ce qu’il doit faire tactiquement. Ensuite, le plus important sera de jouer avec son cœur."