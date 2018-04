Le Nigerian souffre d’une petite déchirure à l’arrière de la cuisse

Frank Defays ne pourra plus disposer de son attaquant vedette, le jeune Nigérian Taiwo Awoniyi, prêté par Liverpool. L’attaquant était sur le flanc depuis une petite semaine. Au début, c’était une élongation qui avait été diagnostiquée. Mais la nouvelle est tombée officiellement ce mercredi matin : Il souffre bel et bien d’une petite déchirure à l’arrière de la cuisse et sera probablement out pour la fin de la saison.

Une tuile de plus pour le Namurois qui ne peut déjà plus compter sur Jonathan Bolingi en attaque.