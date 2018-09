Mouscron veut à tout prix se débarrasser de la lanterne rouge

Les Hurlus restent sur trois matchs sans défaite : deux victoires (en championnat face à Courtrai et en coupe à Dessel) et un nul (en championnat à Lokeren). Le bilan de Bernd Storck est plus que positif depuis son arrivée au Canonnier. Mais l'Allemand ne veut pas en rester là. "Nous avons beaucoup travaillé depuis trois semaines et nous sommes sur le bon chemin", avance l'entraîneur. "Nous avons l'opportunité de quitter la lanterne rouge ce samedi. Psychologiquement, ce serait très bénéfique pour le groupe. On ne jouera pas une finale face à Waasland-Beveren mais presque."

Malheureusement, Bernd Storck se voit priver de quelques éléments comme Nikola Gulan surtout. "J'ai bien peur qu'il soit encore out pour deux ou trois semaines. Gkalitsios, Werner aussi sont toujours blessés." Tout comme de Medina, Sadiku et Marimon.

L'Allemand compte sur le soutien du public pour parvenir à s'imposer. "Ils ont déjà donné de la voix face à Courtrai. J'espère que cela sera encore mieux ce samedi." Le club a d'ailleurs offert deux places aux abonnés pour cette rencontre.

Le noyau : Butez, Libertiaux, Dussenne, Katranis, Boya, Vojvoda, Godeau, Olinga, Napoleone, Amallah, Mohamed, Bakic, Benson, Van Durmen, Sambu, Mbombo, Leye, Pierrot.