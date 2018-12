Le Royal Excel Mouscron veut marquer le coup avant le déplacement à Eupen.

Bernd Storck attend beaucoup de la réception de Zulte-Waregem. "Nous avons l'occasion de pouvoir prendre nos distances avec le bas du classement", souligne l'entraîneur allemand. "Mais cela ne sera pas évident. Il faudra voir aussi quel sera le résultat de Waasland-Beveren ce soir face à Bruges. Si on peut les laisser derrière nous et surtout mettre encore plus de points entre nous, nous pourrons aller la semaine prochaine à Eupen l'esprit plus libéré."

Pour cela, l'Allemand va se reposer sur la rencontre de ce mercredi. Bien qu'éliminé, l'Excel a développé du bon jeu. "Il faut retirer le positif d'une telle rencontre malgré la déception de l'élimination. Je suis très fier de mon équipe. J'ai vu des gars qui se battaient, qui affichaient une excellente mentalité."

Mais la tâche ne sera pas facile ce samedi soir face à Zulte-Waregem. "Quand on regarde l'expérience dans les deux camps, on se rend compte que l'équipe de Franky Dury compte trois fois plus de matchs en D1 que la mienne."

Le noyau : Butez, Werner, Libertiaux, Dussenne, Godeau, Vojvoda, Gkalitsios, Gulan, Chibani, Olinga, Boya, Mohamed, Benson, Leye, Mbombo, Pierrot, Kuzmanovic, Sarmiento, Van Durmen.