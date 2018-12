Malgré la défaite 1-0 subie la semaine dernière à Eupen, les Mouscronnois semblent confiants pour la réception d'Anderlecht. "Nous avons eu une bonne semaine", souligne Bernd Storck, le coach de l'Excel. "Nous avons beaucoup parlé entre nous. Nous sommes revenus sur le match perdu à Eupen. J'étais fâché car nous avons commencé à jouer qu'à 1-0. Et puis, nous avons raté trop d'occasions. Et comme d'habitude, nous avons laissé un petit espace à nos adversaires et avec un gars comme Luis Garcia, cela se paye cash."

Bernd Storck espère un bon match des siens ce samedi. "Nous pourrons compter sur de nombreux supporters. Anderlecht, c'est une bonne équipe avec de bons jeunes. Mais j'espère que nous pourrons offrir un beau cadeau de Noël à nos supporters."

Pour renforcer l'esprit de groupe, Bernd Storck a rassemblé le staff, les joueurs et les bénévoles du club ce jeudi soir pour célébrer Noël avant l'heure.

Bernd Storck sera privé pour cette rencontre de Frank Boya et de Christophe Diedhiou, tous les deux suspendus, ainsi que de Frantzdy Pierrot, Selim Amallah, Nathan de Medina et Jesus Marimon, blessés.

Le noyau : Butez, Werner, Libertiaux, Vojvoda, Gkalitsios, Godeau, Dussenne, Gulan, Van Durmen, Mohamed, Bakic, Chibani, Olinga, Mbombo, Leye, Benson, Sarmiento, Kuzmanovic, Sambu.