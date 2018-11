Le déplacement de Mouscron à Waasland-Beveren s'annonce déterminant. Déjà !



Quand on demande à Bernd Storck s'il pense que la rencontre entre Waasland-Beveren et Mouscron ne sera pas un match charnière dans la saison, l'Allemand sourit. "C'est le cas de chaque match depuis que je suis arrivé au club. Mais l'équipe est confiante, nous avons bien travaillé durant ces quinze jours."

L'Allemand a toujours le match aller en travers de la gorge. "On perd 3-0. On a offert les trois buts tandis que nous n'avons pas su marquer alors que nous dominions la rencontre. Aujourd'hui, on arrive à minimiser nos erreurs défensives et nous avons des attaquants qui sont plus en confiance. Pour moi, ce match pourrait être une revanche. Mais je me méfie de Waasland-Beveren. Ils viennent de changer de coach et on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre comme tactique."

Une chose est certaine, Bakic et Amallah sont toujours out tandis que Katranis a une sale blessure au pied suite à un contact avec un coéquipier à l'entraînement. Son pied est ouvert, on voyait même ses tendons.