Bernd Storck saluait la qualification des siens mais aurait aimé une meilleure finition.



Le Royal Excel Mouscron savait que cette rencontre n'allait pas être aussi aisée. "Je m'attendais à un match difficile", soulignait Bernd Storck. "Souvenez-vous, il y a deux ans, Mouscron avait fait 3-3 ici et ne s'était qualifié qu'aux penalties. Nous avons contrôlé les 35 premières minutes puis on s'est un peu perdu en concentration. Dessel en a profité avec ses grands formats."

Heureusement, l'Excel a su réagir en seconde période. "J'ai dit à mes joueurs de surtout rester calmes. Les goals sont rapidement venus pour nous soulager. Je dirais que le seul point négatif de la soirée, c'est que nous n'avons pas assez marqué."

C'est donc avec le plein de confiance que l'Excel pourra recevoir Waasland-Beveren ce samedi. "Nous sommes qualifiés et Waasland a été éliminé. Psychologiquement, nous sommes dans une meilleure situation. On voit vraiment la progression du groupe. Nous avons maintenant une bonne équipe et nous avons un banc qui a faim, à l'image de Manuel Benson qui a planté deux buts."