Après Dino Arslanagic et Brandon Mechele, le Royal Excel Mouscron serait en contact avancé avec Teddy Chevalier. Le Nordiste, passé notamment par Courtrai, ne joue pas actuellement au RC Lens.

Teddy Chevalier rentre exactement dans le profil recherché tant par la direction que par le staff technique : un attaquant expérimenté qui connaît le championnat belge. Reste à voir sa forme puisque le garçon n’a pas beaucoup joué. Mais il est indéniable qu’il serait un plus pour les Mouscronnois qui connaissent actuellement de gros problèmes à la finition.

Âgé de 29 ans, Teddy Chevalier a connu ses plus grands moments de gloire en Belgique. À Zulte-Waregem d’abord et surtout à Courtrai. Les Mouscronnois se rappellent d’ailleurs très bien d’une rencontre face à Courtrai, pour leur retour en D1. Le duo Santini - Chevalier avait donné la misère à la défense mouscronnoise. Les plus anciens du noyau de Rednic doivent encore s’en souvenir.

Après sa belle période courtraisienne, Teddy Chevalier avait été transféré en Turquie, au Caykur Rizespor où il n’est resté qu’une saison. Le Nordiste revenait dans son pays, au RC Lens, le club de son cœur, mais n’est pas parvenu à s’y imposer…

Quelles sont les chances de voir débarquer Teddy Chevalier au Canonnier ? Elles sont grandes puisque la direction veut se renforcer offensivement et que le Français veut retrouver le chemin des terrains. Par contre, la concurrence risque d’être délicate pour les Hurlus dans ce dossier. Courtrai, club où il est toujours adulé comme en atteste sa dernière visite au stade des Éperons d’Or en décembre dernier, serait aussi sur la balle pour faire revenir un de ses chouchous.

Le dossier devrait rapidement évoluer, tout comme d’ailleurs celui de Dino Arslanagic, qui semble être la priorité de Rednic en défense centrale.