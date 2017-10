Le défenseur souffre des ligaments du genou. Amallah est toujours suspendu.

Pour ce déplacement à Genk, Mircea Rednic sera privé de Teddy Mézague, qui souffre d’une torsion des ligaments du genou, ainsi que de Selim Amallah, qui purge sa seconde, et dernière, journée de suspension. La défense mouscronnoise devra donc être remaniée. Seule certitude : Sébastien Locigno devrait débuter sur le flanc droit.

Actuellement troisième au général, les Hurlus comptent bien ne pas sombrer dans les profondeurs du classement général dans les prochaines semaines. "C’est un nouveau cycle qui commence après cette trêve internationale", explique Mircea Rednic. "Les deux premiers se sont très bien déroulés, même si nous aurions pu avoir deux points de plus. A nous de poursuivre notre marche en avant et d’aller rapidement chercher les 30 points. Mais ce troisième cycle s’annonce plus compliqué que les deux premiers.

Le noyau : Bailly, Butez, Libertiaux, de Medina, Govea, Olinga, Aidara, Mbombo, Mohamed, Boya, Awoniyi, Palic, Locigno, Diedhiou, Nkaka, Vojvoda, Huyghebaert, Vandurmen, Godeau, Rotariu, Bolingi.