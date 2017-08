Passé au RMP de 2014 à 2016, il revient à Mouscron pour renforcer la défense centrale.

Le Français Teddy Mézague avait quitté le RMP en 2016 dans l’espoir de trouver un club jouant un niveau plus haut que Mouscron. Malheureusement, quelques jours plus tard, il s’était gravement blessé à la cheville. La saison dernière, il avait porté finalement le maillot de Leyton Orient où il avait entamé sa revalidation.

Cet été, il était revenu à Mouscron dans le courant du mois de juillet. Son test d’une semaine avait été jugé concluant par Mircea Rednic mais la direction mouscronnoise avait demandé un laps de temps pour pouvoir prendre une décision.

Finalement, ce mardi après-midi, Teddy Mézague et la direction hurlue sont tombés d’accord pour un tout nouveau contrat d’un an plus une année supplémentaire.

Mircea Rednic peut pousser un ouf de soulagement lui qui ne déplorait le manque de défenseurs centraux dans son effectif suite au départ de Dino Arslanagic vers l’Antwerp.