La tête basse, le défenseur Thibaut Peyre n’avait pas envisagé un tel scénario.

"Je me demande encore maintenant comment nous avons pu faire pour perdre ce match. Nous avions que ce match était une rencontre charnière. Il fallait le gagner ou au moins ne pas le perdre. Et au final, on se fait avoir. C’est un cauchemar."

Thibaut Peyre est depuis quatre ans à Mouscron. "Et c’est ma pire saison. Notamment sur tous ces détails qui font basculer un match. Mais bon, je ne vais pas critiquer l’arbitre. Nous ne sommes pas parvenus à mettre ce deuxième but. Si tel avait été le cas, je suis persuadé qu’il n’y aurait plus eu de matchs. L’avenir ? On sait que cela sera très compliqué. Il faut espérer que Westerlo ne prenne pas de points."