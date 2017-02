Malgré la situation précaire au classement général, les Hurlus se sont entraînés avec un moral au zénith. Un état d’esprit étonnant pour une équipe qui n’a pas le droit à l’erreur.

Thibaut, dans quel état d’esprit se trouve votre équipe ?

"Très honnêtement, l’état d’esprit est très très bon. Je dirais même plus que c’est agréable de travailler dans ces conditions-là. Il y a simplement le fait que nous sommes derniers au classement…"

C’est étonnant tout de même de vous voir aussi bien, aussi détendus.

"C’est vrai que tout le monde est joyeux. Le coach nous a fait comprendre que nous devons bien travailler, sereinement, et que surtout nous devons garder la tête haute."

C’est un discours que l’on entend depuis plusieurs semaines mais il vous manque toujours les points.

"Depuis le début du mois de janvier, c’est la même rengaine. Il faut rester positif et garder la tête haute. Et surtout vite prendre des points."

Prendre des points, c’est ce qu’il vous manque. Car sur le terrain, Mouscron est plutôt séduisant.

"Nous avons une bonne attitude en match. Cela se voit je pense dans les tribunes. Tout n’est pas encore parfait, il faut règler certains détails. Mais nous n’avons pas le temps de chercher midi à 14 h. Quand on voit encore le premier but samedi dernier face à Ostende, on commet une somme de petites erreurs et on le paye cash. C’est la différence entre une équipe qui joue les PO1 et une autre qui joue la descente."

Plus que jamais, vous avez tout de même la pression avec quatre points de retard à quatre matchs de la fin.

"Bien évidemment elle est là. Mais on ne doit pas la voir sur le terrain. Il nous reste quatre matchs. L’idéal serait évidemment de faire un douze sur douze. Mais avec sept points, je pense que c’est faisable."

Mais ce match face à Waasland-Beveren est le plus important des quatre, non ?

"On ne va pas se cacher. Il risque de déterminer la fin de saison. Il faudra gagner samedi et on sait que cela sera compliqué."

Il y aura une stratégie particulière pour ce match ?

"Je ne sais pas encore ce que le coach a décidé. Est-ce que l’on jouera à découvert immédiatement ou est-ce que l’on attendra un peu ? Je n’en sais rien. Ce que je sais, c’est qu’il faut gagner."





Il est en fin de contrat

Ils ne sont pas nombreux les joueurs à Mouscron qui disposent encore d’un contrat pour la saison prochaine au Canonnier. Et Thibaut Peyre n’en fait pas partie. "Cette fin de saison est aussi importante pour le club que pour de nombreux joueurs comme moi", souligne-t-il.

Rester en D1A permettrait à Thibaut d’avoir un avenir tout tracé. Le manager Juri Selak a effectivement promis au défenseur, tout comme au milieu de terrain Dimitri Mohamed, qu’ils allaient se revoir dès la fin de la phase classique.

Ces quatre matchs seront donc déterminants. Car même si Mouscron devait effectuer la culbute, certains joueurs doivent se mettre en évidence. "Mais aujourd’hui ce n’est pas le plus important. Cela fait quatre ans que je suis ici et que j’aime ce club. Je suis d’abord concentré à 20.000% sur la situation du club que sur la mienne."





Cinq ex-Hurlus à Waasland-Beveren

Ce samedi, la rencontre entre Mouscron et Waasland-Beveren sera particulière à plus d’un titre. Évidemment, il y a l’enjeu sportif qui prend le dessus sur tous les autres aspects de la rencontre.

Et pourtant, on risque de retrouver de nombreuses anciennes connaissances mouscronnoises dans l’autre camp.

À commencer évidemment par l’entraîneur Cedomir Janevski. Le Macédonien avait été limogé la saison dernière au Canonnier. Mais l’homme n’est pas rancunier et ne viendra pas avec un esprit de revanche.

Sur le terrain, on ne retrouvera pas Julian Michel, blessé. Mais on pourrait bien y voir trois anciens joueurs du RMP. Zinho Gano avait rejoint Waasland-Beveren il y a un an et demi, tout comme Steeven Langil, revenu de son périple polonais. François Marquet, qui aurait aimé rester à Mouscron, devrait aussi être de la partie.