L’année dernière, à pareille époque, Mickaël Tirpan était prié de se trouver un club. Les dirigeants lui avaient même d’ailleurs trouvé une formation en D2. Le Patro Maasmechelen. Mais le Bruxellois avait refusé. Certain de ses qualités, il voulait s’accrocher alors qu’il recevait enfin sa chance dans un club de D1.

Aujourd’hui, il est un des pions les plus importants dans le vestiaire mouscronnois.

"Comme quoi, tout peut aller très vite en football", sourit Mickaël Tirpan.

Cette saison devait être la sienne. Malheureusement, il a passé plus souvent son temps dans l’infirmerie hurlue que sur le terrain avec ses coéquipiers. Une blessure au genou, une entorse à la cheville,… et aujourd’hui une tendinite au talon. Et pour la première fois, Mickaël Tirpan prend le temps de se soigner.

"Si j’ai envie d’être prêt pour Lokeren, je me dois de couper les entraînements", soupire le défenseur qui déteste ne pas être sur le terrain. "Il reste neuf matches à l’équipe cette saison pour obtenir le maintien. Je veux aider le club à réaliser cette ambition."

Mickaël Tirpan peut être considéré comme un joueur fragile par les observateurs neutres. Mais c’est avant tout un joueur de caractère, qui a une faim incroyable de jouer. "En fait, j’ai tout le temps été blessé. Mais j’ai toujours joué dessus. C’est comme cela, c’est dans ma mentalité. Cela m’énerve de ne pas pouvoir jouer alors je fonce toujours, au grand désespoir des kinés."

Pendant son absence, le REM a accumulé les contre-performances. "Mais très honnêtement, je ne suis pas persuadé que j’aurais pu changer autre chose. J’aurais pu apporter mon caractère, apporter un peu plus de voix par moments. Dans le vestiaire, je n’hésite pas à hausser la voix quand il le faut."

Lors de ce stage , le groupe a pu travailler sa cohésion. "Là, on sent que l’équipe va mieux et nous avons envie de faire démentir ceux qui pensent que nous allons descendre. Si on réussit notre opération maintien, on aura fermé pas mal de bouche."

Et surtout Mickaël Tirpan sera alors assuré de jouer encore en D1A la saison prochaine puisqu’il a appris lors de ce stage hivernal que l’option d’une année de son contrat avait été levée par la direction sportive mouscronnoise.