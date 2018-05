Le Mexicain ne fait pas partie du groupe convoqué par Frank Defays.

La semaine dernière, Omar Govea et Fabrice Olinga n'avaient pas été retenus par Frank Defays pour défier Zulte-Waregem. La raison était à chercher dans leur manque d'implication. Pour affronter Waasland-Beveren ce samedi, Fabrice Olinga fait son retour dans le groupe. Pas Omar Govea.

"Je n'ai pas vu un changement d'attitude chez lui", justifiait Frank Defays. Visiblement, il s'est passé quelque chose avec le Mexicain mais le coach botte en touche. "Cela doit rester entre nous mais je ne digère pas. Je fais ce qu'il me semble être bon pour le groupe mais aussi pour le club et même le joueur. J'ai pris cette décision en mon âme et conscience."

Reste à voir la durée de cette "punition" qui pourrait amener Omar Govea à voir la Coupe du Monde en Russie lui passer sous le nez. En attendant, le Mexicain s'entraîne individuellement.

Le groupe : Werner, de Medina, Olinga, Aidara, Mbombo, Mohamed, Gkalitsios, Spahiu, Petit, Amallah, Gulan, Huyghebaert, Debaisieux, Vandurmen, Godeay, Butez, Bailly, Rotariu, Jelavic.

Infirmerie : Vojvoda, Boya, Awoniyi, Bolingi, Diedhiou.

Suspendu : Mézague (1/1).