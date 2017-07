Mircea Rednic, le coach de l’Excel Mouscron, avait quelques appréhensions avant d’affronter le Standard en amical ce vendredi soir à l’issue d’un stage qui aura été très éprouvant physiquement. "Cela s’est finalement bien passé", souffle le T1 roumain.

"Je suis satisfait de ce que j’ai vu contre de bons joueurs du Standard. Nous nous sommes créé de belles situations et nous avons également été bons dans la possession du ballon. Après le stage et ce que j’ai vu durant les rencontres amicales, j’ai bon espoir pour la reprise du championnat. Nous affronterons des équipes plus fortes sur le papier que nous mais nous devrons compenser cela par une bonne discipline tactique et surtout de l’engagement."

Le match de ce vendredi a également pu permettre à Mircea Rednic de juger Raoul Kenne, le back droit ancien d’Eupen, qui était en test durant deux jours chez les Hurlus. Le joueur ne devrait pas être conservé. "Il a des qualités, c’est indéniable", assure l’entraîneur roumain. "Cependant, j’attends un joueur plus fort que Mergim Vojvoda." Si l’Excel est donc toujours à la recherche d’un autre back droit, d’autres joueurs devraient faire leur apparition. "J’attends, pour ce lundi je l’espère, un back droit, donc, mais également un stopper ainsi qu’un attaquant. Avec ces joueurs en plus, je pense pouvoir dire que nous serons véritablement prêts pour la reprise."

Un début de championnat qui devrait d’ailleurs se faire sans Logan Bailly. "Il ne devrait pas encore être prêt physiquement. Nous ne voulons pas prendre de risques avec lui. En attendant, son expérience est déjà très précieuse dans le vestiaire."

Les Hurlus auront été attentifs au tirage au sort de l’adversaire d’Ostende en Ligue Europa. Ils affronteront en effet les Côtiers quelques jours après le déplacement de ces derniers à Marseille. "Cela ne va pas vraiment changer grand-chose. Le Standard, Ostende, etc., ce sont des équipes avec un noyau d’une trentaine de joueurs. Ils ont les moyens d’enchaîner les matchs."

Après un week-end de congé bien mérité, les Mouscronnois reprennent le chemin de l’entraînement ce lundi.